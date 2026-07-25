Irán amenazó al Reino Unido y puso en la mira a la familia real

La corona es "principal causante de las desgracias de los pueblos de nuestra región"

Irán elevó la escalada de tensión con Occidente al amenazar directamente a la familia real británica y advertir que podría atacar una base militar en el Reino Unido, en represalia por el uso de instalaciones británicas para operaciones de bombarderos estadounidenses contra su territorio.

El régimen de Teherán reaccionó después de que el flamante primer ministro británico, Andy Burnham, autorizara que aviones norteamericanos despegaran desde la base de la RAF en Fairford, en Gloucestershire, hacia objetivos en Irán, una decisión que revierte la negativa previa del ex jefe de gobierno Keir Starmer a involucrar infraestructura británica en la guerra impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En un comunicado difundido por los Guardianes de la Revolución, Irán "advirtió a la monarquía británica" y la responsabilizó por un "oscuro historial" que incluye la división de países islámicos, masacres, la ocupación de Palestina y la creación de la Nakba, además de su participación en agresiones de Estados Unidos y de Israel contra Teherán.

El mensaje señala que la corona es "principal causante de las desgracias de los pueblos de nuestra región" y la insta a no agravar su situación, al tiempo que declara como objetivo legítimo la base de Fairford, una instalación nominalmente de la Fuerza Aérea Real pero operada como plataforma avanzada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se mantienen bombarderos pesados en alerta para misiones en Medio Oriente.

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Por su parte, el comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara como "objetivo militar legítimo" las instalaciones desde las cuales se ejecuten incursiones contra suelo iraní, en particular la base de Fairford.

Desde Londres, un vocero oficial respondió que las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de alerta permanente para garantizar la defensa aérea y antimisiles en coordinación con la OTAN.

La escalada no se limita al frente europeo, ya que milicias hutíes alineadas con Teherán ejecutaron ataques contra dos buques petroleros de bandera saudí en el mar Rojo, con el objetivo de bloquear el paso estratégico por el estrecho de Bab el-Mandeb.

Esa presión sobre las rutas energéticas provocó un impacto inmediato en los mercados, empujando el precio del crudo por encima de los 100 dólares por barril y alimentando la percepción de que el conflicto en Medio Oriente se proyecta ya sobre la seguridad marítima y el suministro global de energía. (NA)