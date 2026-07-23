Trump está considerando ataques “a gran escala” en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando reiniciar seriamente las operaciones de combate a gran escala en Irán, incluyendo ataques que serán más grandes que la "Operación Furia Épica" lanzada el 28 de febrero, informó hoy jueves Axios.

"Estoy considerando un ataque a gran escala. Más grande que nunca antes. Estoy cerca de tomar una decisión. Todos estamos listos para ella", dijo Trump en una entrevista, y agregó que Irán no había recibido "suficiente dolor aún".

Israel "se uniría en dos minutos si se lo pidiera", dijo Trump, aunque admitió que habría "consecuencias" para Israel si se uniera al ataque. Trump no mencionó un plazo para su decisión, agregó el informe.

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Hasta el miércoles, las fuerzas estadounidenses habían lanzado ataques contra objetivos militares iraníes durante 12 días consecutivos después del fracaso de un memorándum de entendimiento de junio que tenía el propósito de reabrir el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent de referencia internacional subió al nivel más alto en dos meses, alcanzando los 100 dólares por barril esta mañana después de que dos buques petroleros saudíes fueron atacados en el mar Rojo.

Hasta un 68 por ciento de adultos estadounidenses opinaron que "no valía la pena librar" la guerra con Irán, mientras que sólo el 28 por ciento dijo que sí valía la pena, de acuerdo con una encuesta publicada por The Washington Post e Ipsos la semana pasada.(NA)