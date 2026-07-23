Estados Unidos atacó a Irán por duodécima noche consecutiva
El CENTCOM informó que atacó instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó otra ronda de ataques contra Irán por duodécima noche consecutiva junto a un video.
Según publicó en su cuenta de X dicha fuerza, atacó objetivos militares iraníes, incluyendo instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea.
"Estos ataques debilitan aún más la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques mercantes", explicaron y detallaron que este mes, las fuerzas estadounidenses atacaron decenas de emplazamientos militares iraníes en tierra, al tiempo que reanudaron el bloqueo marítimo contra Irán.
Hasta la fecha, el CENTCOM desvió nueve buques mercantes e inmovilizó uno para impedir su entrada o salida de puertos iraníes.
Asimismo, indicaron que más de 50.000 militares estadounidenses operan en todo Medio oriente y "se mantienen en estado de máxima vigilancia, concentrados, con gran capacidad de respuesta y listos para la acción.".
Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber atacado dos petroleros sauditas en el Mar Rojo el jueves, tras el anuncio del lunes de un bloqueo naval a los buques sauditas.
Trump afirmó que EE.UU. “bombardeará y destruirá” un puente o una central eléctrica cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz. Según Reuters, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que un petrolero se incendió tras una explosión en esta vía marítima clave. (N/A)