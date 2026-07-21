Trump se mostró abierto para ayudar en las negociaciones entre Líbano e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a conversar con Hezbolá si el mandatario libanés, Joseph Aoun, se lo pidiera, con el objetivo de apoyar negociaciones de paz que incluyan a Israel, durante la visita de Aoun a Washington.

En la reunión con Aoun en la Casa Blanca, Trump sostuvo que Líbano ha sido "un país muy maltratado" y "golpeado duramente" por décadas. "Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo mucho", aseguró ante periodistas desde el Despacho Oval, según informó RFI.

Al dirigirse a Aoun, agregó: "Si el presidente quisiera que hablara con Hezbolá... saben que él ha convivido con Hezbolá durante mucho tiempo, y si el presidente quisiera que hablara con Hezbolá, lo haría".

El presidente Trump dijo que ambos dialogarían sobre cómo apoyar al Ejército libanés en su labor de desarmar a los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán.

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Consultado sobre si Washington tomaría medidas adicionales para presionar a Israel a que concluya su retirada del sur del Líbano, Trump respondió: “Lo estamos analizando” y añadió que las fuerzas israelíes se están “reposicionando”. “Fue un gran acuerdo el que firmaron (Israel) con el Líbano”, afirmó, y señaló que Israel está “replegando sus fuerzas”.

El mandatario libanés, el primero invitado a Washington desde 2009, solicitó mantener el respaldo al Ejército libanés, que inició su despliegue en zonas del sur mediante un acuerdo con Israel, auspiciado por Estados Unidos.

El mandatario libanés, Joseph Aoun

Aoun, excomandante del ejército, sostuvo que las fuerzas armadas son la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad del país. “Necesitamos apoyar a las FAL (Fuerzas Armadas Libanesas)”, dijo. “Sin las FAL, todo se derrumbará”, explicó.

El despliegue militar del Ejército libanés en el sur fue el primer requisito de Israel para poner fin a su ocupación en esa zona, mientras que Beirut busca demostrar que puede extender la autoridad del Estado y desarmar a Hezbolá, el movimiento proiraní. (NA)