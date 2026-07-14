Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos reactivó el bloqueo naval a los puertos iraníes

El bloqueo naval de Estados Unidos a los buques que entran y salen de puertos iraníes entró en vigor el martes por la tarde, tal y como había adelantado el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

El bloqueo se reanuda un día después de que el presidente Donald Trump dijera que volvería a imponerse y que EE.UU. actuaría como el “guardián” del estrecho de Ormuz.

CENTCOM ratificó el plazo de las 4 p.m., hora del este de EE.UU. (las 17 de Argentina), en una publicación en X, en la que señaló que las fuerzas estadounidenses estaban llevando a cabo nuevos ataques contra capacidades iraníes en torno al estrecho.

“Los ataques se producen mientras las fuerzas estadounidenses se preparan para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y zonas costeras de Irán”, señaló la publicación de CENTCOM.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que cobraría a las navieras comerciales el 20 % del valor de su carga para reembolsar a EE.UU. por “proporcionar seguridad” en el estrecho.

Sin embargo, este martes cambió de postura y afirmó que los países del Golfo Pérsico realizarán “acuerdos comerciales y de inversión… en Estados Unidos”, reportó la cadena CNN.

EE.UU. ya había impuesto anteriormente un bloqueo a los puertos iraníes durante aproximadamente dos meses, entre abril y junio, que se extendió desde Medio Oriente hasta el océano Índico, a miles de kilómetros de distancia.

Estados Unidos también llevó a cabo este martes nuevos ataques contra objetivos militares en Irán para eliminar amenazas emergentes, dijo uno de los funcionarios.

La región sigue siendo un “entorno dinámico”, añadió el mismo funcionario, mientras las fuerzas de EE.UU. continúan lanzando ataques contra Irán y ayudan a defender a sus socios del golfo Pérsico frente a los ataques entrantes.

En tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que Teherán no tiene “ninguna obligación” con el acuerdo de 14 puntos alcanzado con EE.UU. el mes pasado. (NA)