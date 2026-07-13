Descubren tumba que data del Nuevo Reino en Luxor, Egipto

Una tumba faraónica fue descubierta durante las excavaciones arqueológicas que se vienen llevando a cabo en la ribera occidental de Luxor, según lo anunció este domingo el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

De acuerdo con un comunicado del ministerio, el descubrimiento fue realizado por una misión arqueológica de Países Bajos que trabaja dentro de la Necrópolis de Tebas.

Hisham Elleithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, señaló que las inscripciones identifican al dueño de la tumba como "Paser", mientras que los relieves de las paredes tentativamente datan la estructura al periodo del Nuevo Reino (1550 a. C.-1069 a. C.).

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Elleithy explicó que el equipo arqueológico llevará a cabo una documentación y análisis integrales para identificar a aquellos sepultados en el sitio y reconstruir sus historias, con el fin de ubicar la tumba dentro de un contexto histórico y cultural más amplio.

Mohamed Abdel-Badie, líder del Sector de Antigüedades Egipcias en el Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que el diseño de la tumba se compone de un patio exterior, una capilla rocosa invertida en forma de T y varias cámaras funerarias subterráneas, lo que coincide con el estilo habitual de las tumbas privadas durante el periodo del Nuevo Reino.

Abdel-Badie dijo que el patio exterior se mantiene bien conservado e incluye una mastaba de ladrillos de barro con un nicho central para una estela funeraria y una escalera flanqueada por rampas que dirigen hacia la entrada principal de la tumba.

Las decoraciones de la pared que contienen el nombre de Paser están parcialmente ocultas por una delgada capa de escombros, comentó Abdel-Badie, y agregó que las secciones ya excavadas revelan complejas pinturas coloridas.

Estas pinturas representan al difunto rindiendo homenaje a las deidades en los santuarios, junto a escenas que lo retratan con su esposa ante una mesa tradicional de ofrenda. (NA)