Irán lanzó misiles contra buques petroleros de Emiratos Árabes en el estrecho de Ormuz: un muerto

Dos buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron alcanzados por dos misiles de crucero iraníes en el estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán, lo cual causó la muerte de un miembro de la tripulación y dejó heridos a otros ocho.

Según la información del Ministerio de Defensa de ese país indicó que los petroleros Mombasa y Al Bahiyah fueron atacados mientras transitaban por el paso sur del estrecho de Ormuz.

Debido al ataque resultó muerto un tripulante indio a bordo del Mombasa y heridas otras ocho personas (seis ciudadanos indios y dos ucranianos), cuatro de ellas de gravedad.

Además, la cartera de defensa señaló que el ataque también causó daños materiales a ambos petroleros como consecuencia de los incendios que se iniciaron a bordo, que posteriormente fueron controlados.

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De esta manera, condenó enérgicamente el ataque, calificándolo de grave violación del derecho internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales. Afirmó que EAU se reserva el derecho pleno a responder a la escalada y tomarán todas las medidas necesarias para proteger su territorio, su población, sus residentes, sus intereses nacionales y sus activos estratégicos.

Por su parte, en un comunicado separado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU también condenó el ataque. (N/A)