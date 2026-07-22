Nicolás Maduro y su esposa vuelven a comparecer ante la Justicia de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe presentarse junto a su esposa, Cilia Flores, este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York para cumplir con su tercera audiencia formal desde su detención.

El exmandatario de 63 años permanece recluido en una cárcel de Brooklyn junto a su esposa luego de haber sido capturado el 3 de enero tras una operación de las fuerzas armadas estadounidenses en Caracas.

La cita judicial de esta jornada, que originalmente estaba pautada para finales de junio y debió ser postergada por la Fiscalía debido a los estrictos requerimientos de seguridad que exige el traslado, estará abocada a cuestiones de procedimiento del litigio y los pasos previos al inicio del juicio oral.

El dirigente bolivariano, quien ejerció la jefatura de Estado del país caribeño desde 2013 hasta la intervención militar a principio de año, rechaza las imputaciones en su contra, y ratifica su postura de considerarse a sí mismo un "prisionero de guerra".

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Asimismo, Maduro se declaró inocente de la totalidad de los cargos presentados por la justicia norteamericana, los cuales incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de estupefacientes y tenencia ilegal de armamento pesado de destrucción.

La disputa por el financiamiento de los abogados

Uno de los ejes que destrabó la continuidad del proceso legal se resolvió el pasado mes de abril, cuando el gobierno de Washington flexibilizó temporalmente las sanciones económicas contra Caracas. Esta medida excepcional le permitió al Estado venezolano transferir fondos específicos para costear los honorarios del equipo de abogados defensores de la pareja.

Con anterioridad a esta autorización, los representantes legales del matrimonio habían interpuesto recursos para lograr la desestimación total de la causa. Los letrados argumentaban que el bloqueo financiero derivado de las penalizaciones comerciales violaba el principio constitucional estadounidense que garantiza el derecho a una defensa jurídica de libre elección.

Mientras avanza el frente judicial en territorio estadounidense, el panorama político e institucional en Venezuela se mantiene bajo una nueva dinámica. La exvicepresidenta Delcy Rodríguez encabeza la gestión interina del Palacio de Miraflores, habiendo trazado canales de acercamiento diplomático con la Casa Blanca. (NA)