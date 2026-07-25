Berlín: un muerto y quince heridos al ser atropellados por un vehículo durante la Marcha del Orgullo

Una persona perdió la vida y otras 15 resultaron heridas luego de que un vehículo embistiera a una multitud durante una marcha muy concurrida por el Día del Orgullo en el centro de Berlín, informó un portavoz de la policía alemana.

El incidente ocurrió durante el desfile por el "Día de la Calle Christopher", la mayor celebración del Orgullo LGBT en el Parque Tiergarten de Berlín.

Las autoridades policiales explicaron en la red social X que antes de las 22:00 hora local el conductor de un vehículo blanco embistió a la multitud, lo que dejó varias víctimas, incluído un espectador fallecido.

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El evento se suspendió y el área fue acordonada mientras una gran operación policial se lleva a cabo, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Varios agentes de la policía, bomberos y personal médico de emergencia fueron desplegados en la escena, donde los heridos fueron atendidos. Además, la policía señaló que se lleva a cabo una intensa búsqueda de uno o más sospechosos. Los motivos y circunstancias del incidente se mantienen bajo investigación.

Por su parte, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el hecho como un ataque a la "sociedad libre y abierta", y añadió que "tras una celebración pacífica y colorida el evento fue atacado de la manera más brutal".

Wagner remarcó que Berlín es la ciudad de la libertad. Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a los servicios de emergencia de la ciudad por la rapidez con que desarrollaron el operativo. “Llegaron inmediatamente al lugar e hicieron todo lo que estuvo a su alcance”, agradeció. (Con información de NA)