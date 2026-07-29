Cuánto cobra un repartidor de delivery por cada pedido y cuántos necesita hacer al mes para no caer en la pobreza

El ingreso que recibe un repartidor por cada pedido continúa siendo una de las principales variables para medir el poder adquisitivo de quienes trabajan en aplicaciones de delivery. De acuerdo con un informe de la Fundación Encuentro, el valor promedio por entrega fue de $3.165,2 durante marzo de 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con esa remuneración, un repartidor necesitó completar 453 pedidos en un mes para reunir un ingreso equivalente al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar de cuatro integrantes, que en junio ascendió a $1.531.473, según los datos del Indec.

El estudio, elaborado a través del índice APP, toma como referencia los ingresos promedio por pedido en PedidosYa y Rappi y los compara con distintos indicadores económicos para estimar cuántas entregas son necesarias para afrontar los principales gastos de un trabajador.

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Cuántos pedidos debe hacer un repartidor para cubrir distintos gastos

Según el informe, esta es la cantidad de pedidos necesarios que debe realizar un repartidor de una app de delivery para alcanzar diferentes niveles de ingresos o afrontar distintos gastos:

453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo.

320 pedidos para alcanzar el ingreso promedio individual de Argentina.

147 pedidos para sostener un hogar unipersonal sin alquiler.

67 pedidos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

250 pedidos para pagar un alquiler promedio.

175 pedidos para afrontar la canasta de crianza de un niño.

156 pedidos para cubrir la canasta de crianza de un bebé.

111 pedidos para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

13 pedidos para pagar el Monotributo categoría A.

2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una moto.

Durante marzo, el incremento del valor promedio por pedido respondió a una actualización aplicada por PedidosYa, mientras que Rappi mantuvo sin cambios el monto abonado por entrega respecto de los meses anteriores. Esa mejora permitió compensar parcialmente el aumento del costo de vida.

Como resultado, la cantidad de pedidos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total pasó de 454 en diciembre de 2025 a 453 en marzo de 2026, una variación mínima que contrastó con el incremento registrado en otros indicadores económicos.

La Fundación Encuentro señaló que el índice refleja la relación entre la evolución del costo de vida y el valor pagado por cada pedido. Cuando la remuneración por entrega no acompaña el ritmo de la inflación, los repartidores deben realizar más viajes para mantener el mismo nivel de ingresos. En cambio, cuando las plataformas actualizan los pagos, el poder adquisitivo mejora de forma parcial, aunque ese efecto suele perder impacto con el paso de los meses. (N/A)