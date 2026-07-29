Pablo Quirno: “Esperamos que el embajador brasileño regrese”

El canciller Pablo Quirno intentó bajar la tensión diplomática con Brasil y le envió un mensaje al gobierno de Lula da Silva: “Esperamos que el embajador brasileño, Julio Bitelli, retorne a la Argentina”. El diplomático fue llamado a consultas, un primer paso de una queja formal y concreta, para dar una imagen de disgusto e incomodidad frente a la posición argentina.

El jefe de la diplomacia argentina consideró que el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y su par brasileño se limita al plano ideológico y remarcó que no escalarán el conflicto. “De nuestro lado, no hay chance de que se rompan las relaciones bilaterales”, expresó.

En un intento por bajar la tensión con Brasil, el Canciller dijo que tienen “la más alta estima” de Bitelli, que fue llamado a Brasilia, y que esperan “que luego de estas consultas el embajador de Brasil en la Argentina retorne lo antes posible para seguir desarrollando la extensa agenda bilateral" entre ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo además que “hay una diferencia muy grande del lado de Argentina, que no elevó este tema a nivel institucional": “Separamos lo que es el carril político y el ideológico del carril institucional. Nosotros tuvimos episodios de esta naturaleza a los cuales no respondimos, ni vamos a responder a las declaraciones de Lula y sus funcionarios“.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Quirno intentó bajar la tensión tras los dichos de Milei contra Lula, al que el libertario tildó de “ladrón” y “presidiario” durante el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador, Flávio Bolsonaro. Se trata del hijo mayor del expresidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

El Canciller dijo en declaraciones a Radio Mitre que de parte de la Argentina “no hay absolutamente ninguna chance” de una posible rotura de relaciones con su principal socio comercial: “No llevamos esto a un plano institucional”.

“Tenemos que enmarcar este episodio en una serie de episodios que vienen ocurriendo entre Brasil y la Argentina por diferencias políticas, ideológicas, que tienen Milei y Lula, nosotros vemos el mundo de una manera totalmente diferente al de él”.

El Canciller planteó: “Ese es el marco de la discusión, el Presidente participó de un acto partidario, evidentemente apoya a la familia Bolsonaro en Brasil. No vale la pena entrar en la situación de ‘quién dijo esto, quién dijo lo otro’“.

El funcionario dijo: “Acá pasamos del ‘no se puede influenciar en las campañas electorales de cada país’, y Brasil lo hizo. Olvidémonos de este gobierno, en su momento también se llevaron mal los gobiernos de Alberto Fernández y de Bolsonaro, evidentemente hay una diferencia ideológica muy marcada".

El Canciller evitó contestar a las duras críticas del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, que tildó de “lamentables” los insultos de Milei a Lula y consideró que esa actitud “absolutamente grosera” perjudica a la Argentina.

Quirno se limitó a decir: “Son juicios de valor, pensamos que lo que hace Lula en Brasil no corresponde, a ellos les parece que sí. Es un país soberano, ellos toman sus decisiones, nosotros tomamos las nuestras”. (TN)