Esclarecen dos robos perpetrados en casas de un bahiense y un pigüense

La Policía informó que personal del Destacamento Pehuen Co logró esclarecer dos robos denunciados durante el corriente mes, tras una investigación que derivó en un allanamiento en la villa balnearia rosaleña.

Según indicaron desde la Comisaría, el primer caso había sido el robo de dos garrafas, denunciado por un pigüense de 67 años, el 11 de julio pasado. Dos días después, un bahiense de 53 años denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda tras romper el ventiluz del baño trasero y se llevaron una llave, garrafas, una bomba de agua y una estufa.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal del Destacamento Pehuen Co, se solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 2.

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El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del lunes, en una vivienda ubicada en Azopardo al 500, en la intersección con Villanueva, domicilio de un joven de 23 años. Participaron efectivos del Destacamento Pehuen Co junto con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO).

Durante el procedimiento secuestraron una caña de pescar color azul metalizado, cuatro cuchillos de hoja metalizada, un machete con mango negro, un farol negro, tres garrafas de 10 kilos (dos violetas y una negra), un taladro eléctrico marca Black+Decker y una estufa de dos quemadores color negro.

Desde la policía informaron que la investigación continúa para determinar si los elementos secuestrados están vinculados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

