La Ley Provincial de Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH/TDA) N° 15.614, sancionada por el Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, instituye el 28 de julio de cada año como el "Día Provincial de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el TDAH/TDA".

Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes, afectando a niños, adolescentes y adultos, y que en la Provincia de Buenos Aires se estima que cerca de 800.000 personas conviven con este diagnóstico.

El desconocimiento sobre el TDAH/TDA genera consecuencias negativas en el ámbito educativo, laboral, familiar y social de quienes lo padecen, muchas veces derivando en diagnósticos tardíos o erróneos.

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La concientización, la información y la eliminación del estigma asociado a este trastorno son herramientas fundamentales para garantizar la inclusión y el acceso a tratamientos adecuados.

"La ley provincial invita expresamente a los municipios a adherir a sus disposiciones. Este Concejo Deliberante tiene la responsabilidad de acompañar y promover políticas de salud mental que impacten positivamente en la calidad de vida de los vecinos de Coronel Rosales", dijo la concejala radical Liliana Taboada.

En tal sentido, sostuvo que "resulta importante que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de áreas de salud y educación, promuevan en esta fecha y a lo largo del año, campañas de difusión, jornadas de sensibilización y talleres informativos dirigidos a la comunidad en general, con especial atención a familias, docentes, equipos de salud e instituciones educativas".