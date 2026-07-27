Rige un paro de trabajadores municipales en reclamo de aumento salarial

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales mantiene desde anoche un paro 48 horas, en reclamo de una mejora salarial que supere la ofrecida por el Ejecutivo local.

La medida de fuerza, que empezó a las 21 de anoche y se extenderá hasta el martes a la misma hora, se resolvió en la asamblea gremial realizada el jueves, tras rechazar una propuesta inicial de aumento salarial del 4% para los haberes de julio.

Desde el gremio indicaron que esta suba es insuficiente porque no compensa la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento de la inflación, y reclaman un 8%

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El paro afecta la recolección de residuos domiciliarios de está noche y otros servicios, mientras se mantienen las guardias mínimas en los esenciales.

En tanto, en la oficina de Tránsito se realizarán los trámites de licencia de conducir de los turnos ya otorgados.