La práctica del newcom genera cada vez más interés

Por Natalia Miguel

La declaración de interés provincial del Newcom por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad generó un mayor impulso entre quienes desde hace tiempo practican esta disciplina a nivel local y que han llegado a encuentros regionales y nacionales.

La actividad la llevan adelante unas 30 personas en Coronel Rosales, mediante el Centro de Educación Física Nº 72 y a partir de entrenamientos personales.

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El newcom es un juego adaptado, similar al vóley. Las reglas son muy parecidas, se pueden hacer tres pases y no se debe golpear la pelota, sino que hay que lanzarla. Es por equipos y provoca mucho interés entre la gente que, sobre todo, no puede hacer un deporte de impacto, según dijo en diálogo con La Nueva. el profesor Alejandro López Rueda, secretario del CEF 72.

Precisamente en el Centro de Educación Física, mencionó que hace ya un par de años que "lo tenemos como una alternativa dentro de nuestras actividades y, en la actualidad, se registran casi 30 personas que lo practican".

"Por ende -continuó-, estamos familiarizados con el tema, se hacen encuentros con Bahía Blanca y, desde hace un tiempo, se están desarrollando encuentros regionales y nacionales".

Mencionó que esta opción la pueden practicar personas de todas las edades. Y esto se debe a que, a pesar de que se parece al vóley, tiene como regla no permitir el salto del jugador y entonces no tiene tanta exigencia a nivel corporal.

"Se puede practicar tanto en chanchas abiertas como cerradas, incluso en la playa. En nuestro caso, por una cuestión climática, dictamos las clases en un lugar cerrado, en el gimnasio del ex Colegio Nacional, hoy Escuela Secundaria Nº 5".

Agregó que el newcom, en los últimos tiempos, tomó mayor auge. "Tanto que en el CEF las actividades van variando de año a año y el newcom, a partir de tanta gente que busca practicarlo, es una de las opciones que permanecen en el tiempo. Uno de los motivos es porque es de bajo impacto. Se agarra la pelota, se hacen pases con las manos y se lanza hacia el otro lado de la red. En eso consiste el juego", añadió.

"No sabemos qué podrá pasar en el futuro con esta alternativa, si es que perdurará en el tiempo o no, como ha ocurrido con otras disciplinas. Lo cierto es que ha crecido mucho en el último tiempo y en particular me tocó presenciar un torneo patagónico en Puerto Madryn, con mucha respuesta".

Al mismo tiempo, sostuvo que "al ser declarado de interés provincial por la provincia de Buenos Aires le da un impulso mayor. Es evidente que alguien se ha preocupado por hacer que este deporte trascienda de esta manera y ha respondido, fundamentalmente, a la cantidad de gente que lo practica. Se va conociendo cada día más y le gusta a muchos".

Integral

El profesor señaló que desde hace bastante tiempo se registra una mayor actividad física por parte de la población y "está claro que cuando una persona va al médico le recomienda optar por alguna disciplina, ya sea que presente una determinada situación de salud o no".

"Hay mucha gente que corre, otra va al gimnasio; diferentes actividades que tienen que ver con el cuidado físico y, en definitiva, de la salud, para resolver o sobrellevar de una mejor manera cualquier patología que eventualmente se presente".

"Es una realidad que las personas van tomando conciencia de a poco y se alcanza un beneficio integral con la actividad física, en cuerpo y mente. Vivimos en un mundo que nos sobrecarga de estrés y el escape o el cuidado de la salud es importante".

Respecto al sedentarismo causado por el uso de la tecnología, dijo que los más chicos, quienes están más ligados a los medios digitales, en algún momento de su vida tendrán que conectarse con la actividad física por una cuestión de salud.

De todas maneras, por un tema preventivo, desde su posición como profesor de Educación Física siempre recomienda, cualquiera sea la edad, realizar la práctica de una actividad. "No es lo mismo una persona adulta que haya realizado una actividad física durante toda su vida, que una persona que nunca haya tenido contacto con alguna disciplina. Eso está claro. Pero nunca es tarde para empezar a moverse. De hecho, el cuerpo está para moverse y cada uno debería, más allá de la edad que tenga, hacer alguna actividad".

Por lo general, expuso que los chicos en las escuelas están comprometidos a llevar adelante una práctica y si hacen algún deporte extracurricular, mejor. "Por ejemplo, en el CEF tenemos muchas opciones gratuitas, variadas y para todas las edades: desde chicos de la primaria, pasando por la secundaria, adultos y adultos mayores. Esto significa que lugares para hacer actividad física siempre hay".

"Los clubes, en tanto, cumplen un rol importante tanto desde lo físico como de lo social, en forma independiente del deporte que hagan los chicos", indicó.

Y expuso: Nosotros desde el Centro, que forma parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, cumplimos con el objetivo de accesibilidad para realizar una actividad física. Quienes no puedan sumarse a un espacio privado o a un club, cuentan siempre con estas alternativas que ofrece el CEF de manera totalmente gratuita”.