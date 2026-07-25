Apareció un lobo marino en Arroyo Pareja

El lobo marino que apareció en el balneario de Rosales.

En la tarde de este sábado, en la costa del balneario Arroyo Pareja, en Coronel Rosales, apareció un pequeño lobo marino.

Representó un impensado atractivo para los pescadores de la ciudad y la zona que se encontraban participando de un torneo y para el público en general.

Varias personas, con celular en mano, se llevaron la imagen del visitante.

Se trata de un lobo de dos pelos, que suele descansar en la costa, sobre la arena o las piedras, según indicó a La Nueva. la referente de la Fundación para la Reserva y Asistencia de Animales Marinos, Victoria Massola.

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Agencia Punta Alta