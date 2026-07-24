Gómez: "Con el futuro y los conocimientos de nuestros chicos no se especula"

"La educación de nuestros hijos no se toca ni se usa para hacer politiquería barata", dijo Pablo Gómez (La Libertad Avanza), presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, respecto a lo ocurrido en la sesión ordinaria de ayer, donde no prosperó un proyecto presentado por el bloque oficialista.

"Desde nuestro espacio queremos dejar bien en claro cuál es nuestra posición frente a lo sucedido. El bloque kirchnerista -llámese Unión por la Patria, Derecho al Futuro o el nombre que elijan para la ocasión- está utilizando lo más sensible que tiene nuestro pueblo: la educación y a nuestros hijos, con el único fin de hacer política barata y especulativa", indicó el libertario.

Y continuó: "Ayer, no se desaprobaron los proyectos de los 25 alumnos. Valoramos profundamente la Feria de Ciencias, el arte, el deporte y, sobre todo, el enorme esfuerzo y dedicación de cada docente y estudiante de nuestra ciudad. Ellos cuentan con todo nuestro apoyo y reconocimiento".

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"Lo que ayer se rechazó y desaprobó con firmeza fue una política ideologizada que intenta imponer un dogmatismo barato en el ámbito educativo, cortarle las alas al futuro de nuestros chicos, condicionando su aprendizaje, y aprobar proyectos a libro cerrado, sin explicaciones, sin argumentos técnicos y sin dar a conocer cuál es su verdadero origen ni en qué se fundan".

"No le creemos a quienes intentan utilizar estos manoseos en el ámbito interlegislativo como una pantalla de humo. No van a tapar la realidad de la ciudad: la falta de gestión, las catástrofes urbanas, los pozos y el abandono de las calles no se esconden montando un show con la educación pública", puntualizó.

"Exigimos responsabilidad, transparencia y respeto por la comunidad educativa. Con el futuro y los conocimientos de nuestros chicos no se especula", finalizó.

Del PRO

En tanto fueron aprobados por unanimidad algunos de los proyectos de interés presentados por el bloque PRO para reconocer trabajos expuestos en la Feria Distrital de Ciencias, Educación, Tecnología y Arte 2026.

Las distinciones alcanzaron a los proyectos "ReacSorb" y "BIOFERTIL", desarrollados por estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1; "Microbasurales: ¿Son parte del paisaje?", del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 159; y "La Huerta Vertical" y "Aromas que Emprenden", elaborados por alumnos y docentes de la Escuela Especial Stella Maris.

Previamente, cada una de estas iniciativas fue analizada en la Comisión de Cultura del Concejo Deliberante, donde la concejal Natalia García Luna presentó los objetivos y alcances de los proyectos, permitiendo su tratamiento y posterior aprobación en el recinto.

Al respecto, la edil señaló que "detrás de cada uno de estos proyectos hay muchas horas de trabajo, investigación y dedicación. Hay estudiantes con ganas de aprender y superarse, pero también docentes que acompañan, orientan y hacen posible que esas ideas puedan desarrollarse. Ese esfuerzo merece ser reconocido".

Destacó, además, la calidad de las propuestas presentadas durante la Feria Distrital, que abordaron temáticas muy diversas vinculadas al ambiente, la innovación, la inclusión, la producción y el desarrollo local.

En ese sentido, sostuvo que "estos proyectos demuestran el enorme potencial que existe en nuestras instituciones educativas y la importancia de seguir promoviendo espacios donde el conocimiento pueda transformarse en soluciones concretas para la comunidad".