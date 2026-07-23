El CD pidió informes al Ejecutivo ante la posible llegada del fenómeno climático "El Niño"

Teniendo en cuenta los informes y perspectivas climáticas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Organización Meteorológica Mundial, y las recientes disposiciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires a través del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias, que señalan una alta probabilidad del desarrollo del fenómeno climático "El Niño", con una intensidad potencialmente histórica durante el segundo semestre de 2026, y considerando los antecedentes de lluvias intensas, tormentas y anegamientos registrados en Coronel Rosales, el bloque radical, a cargo de Liliana Taboada, planteó una serie de cuestiones ante el Concejo Deliberante, que fueron aprobadas en el sesión de hoy.

Por caso, se solicitó al intendente Rodrigo Aristimuño, que, a través de las áreas que correspondan, informe sobre:

* Articulación y alertas provinciales: si el Municipio está integrado y coordinando acciones con el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias de la Provincia, y si se han intercambiado datos técnicos mediante el Sistema Inteligente de Monitoreo o la Mesa de Riesgo Hídrico ante la previsión del fenómeno "El Niño" para el trimestre septiembre-noviembre de 2026 y principios del 2027.

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* Planes de contingencia y defensa civil: remita copia del Plan Municipal de Contingencia y del Plan Local de Gestión Integral del Riesgo actualizados para el 2026. Asimismo, informe la estructura operativa actual de Defensa Civil (personal, guardias y equipamiento) y detalle si el área cuenta actualmente con un director formalmente designado.

* Infraestructura, caminos rurales y erosión costera: detalle las tareas de mantenimiento y adecuación realizadas en desagües pluviales y canales del distrito durante 2026. Además, informe si se han gestionado ante la Provincia recursos o inclusión en las 135 intervenciones anunciadas por el ministro Katopodis, detallando específicamente:

- Planes de contingencia y asignación de maquinaria para la reparación y transitabilidad de los caminos rurales y accesos productivos del distrito ante el riesgo de aislamiento hídrico.

- Informe el estado de avance del proyecto de defensa costera en ejecución en la localidad de Pehuen Co, indicando si a partir de los pronósticos sobre el citado fenómeno, se dispusieron modificaciones en su diseño, cronograma o alcance. También, si gestionó financiamiento para nuevas obras de defensa costera, drenaje urbano u otras intervenciones preventivas en Pehuen Co y Villa del Mar.

* Comité de emergencia y coordinación institucional: informe si se encuentra activo el Comité de Emergencia Municipal, detallando cantidad de reuniones en 2025/2026, y si se han celebrado actas de coordinación operativa con las fuerzas de seguridad y sanitarias locales (Armada Argentina, Bomberos Voluntarios, Hospital Municipal, Hospital Naval, ABSA y Cooperativa Eléctrica) para garantizar los servicios esenciales.

* Zonas de riesgo, evacuación y alerta temprana: remita copia del mapa de riesgo hídrico actualizado del distrito, detallando los barrios que están identificados con mayor vulnerabilidad, los centros de evacuación temporal que están formalmente asignados (con su capacidad) y los canales de comunicación masiva que se utilizarán para la alerta temprana a la comunidad.

La edil Taboada aclaró: "No pretendemos llevar alarma a los vecinos. Lo importante es conocer cómo se encuentran los servicios y el distrito en general. Es una manera de accionar en forma preventiva ante la posibilidad de una situación climática.".

En tal caso, sostuvo que "los organismos científicos especializados destacan que, si bien no es posible determinar con certeza la ocurrencia de eventos extremos en un distrito determinado, resulta indispensable adoptar medidas preventivas a nivel local y actualizar los planes de contingencia alineados con las estrategias provinciales".