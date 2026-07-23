Armadas de Argentina y Estados Unidos se reunieron para planear un ejercicio multinacional

Representantes de las Armadas de Argentina y de Estados Unidos se reunieron esta semana en Puerto Belgrano para avanzar con el planeamiento de lo que será el ejercicio multinacional Unitas 2027, del cual la base naval será el anfitriona. La última vez que Argentina fue sede del ejercicio fue en 2010.



El Unitas es organizado anualmente por la Marina estadounidense en conjunto con países latinoamericanos que ofician de anfitriones, para llevar adelante adiestramientos combinados navales, aeronavales, anfibios, submarinos, de fuerzas especiales y ciberdefensa, entre otros.

En septiembre de este año, la Armada participará del Unitas 67º en Perú, mientras se prepara para ser la sede de la edición 68° el año entrante.

En tal sentido, esta semana se celebró la Conferencia de Desarrollo Conceptual del UNITAS 2027 en la Torre de Señales de la Base Naval Puerto Belgrano, encabezada por el comandante de la Flota de Mar, contralmirante Pablo Basso, acompañado por su jefe de Operaciones, capitán de navío Miguel Caviglia, y por el comandante David Swimm, de la Marina norteamericana.

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La serie de reuniones y exposiciones tuvo como objetivo plantear los distintos ejercicios a realizar y la logística vinculada a todas las unidades que participarán de los diferentes países, dentro de las extensas capacidades de la Base Naval Puerto Belgrano y la Base de Infantería de Marina Baterías, según indicaron desde la Armada.

"El encuentro fue sumamente productivo y habla de una relación mutua que se viene fortificando. Hacía muchos años que Argentina no era anfitriona de uno de los ejercicios más importantes de la región, y eso nos coloca en una posición de gran responsabilidad y un honor superlativo. Hemos logrado avances significativos en las coordinaciones y la planificación, buscando alcanzar la mejor preparación posible para el Unitas 2027 en nuestro país", dijo Caviglia.