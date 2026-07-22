Operativo gratuito ofrecerá controles oftalmológicos y entrega de anteojos

El programa "Ver para Seguir Aprendiendo" llegará a Coronel Rosales con un operativo gratuito de atención oftalmológica y entrega inmediata de anteojos.

Será desde mañana hasta el sábado 25 de julio, en la Estación Solier y estará destinada a personas mayores de 13 años que no cuenten con cobertura social.

La atención se realizará de 9 a 15 y habrá un cupo de 80 personas por jornada, con turnos otorgados por orden de llegada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante el operativo, una unidad móvil contará con profesionales oftalmólogos y un laboratorio equipado para realizar los controles visuales y confeccionar los anteojos, que serán entregados en el momento. En total, se prevé asistir a 240 vecinos del distrito.

La actividad es impulsada en conjunto por el Municipio de Coronel Rosales, la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Banco Provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención visual y a los anteojos para quienes atraviesan dificultades económicas.

"Sabemos que a veces es muy difícil acceder a la compra de un par de lentes y pagar una consulta con el oftalmólogo, por eso traemos con la Provincia este programa", dijo el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño.