Avanza la construcción del Parque Solar de Pehuen Co

Desde el Municipio de Coronel Rosales se indicó que continúa avanzando la obra del nuevo Parque de Generación Solar Fotovoltaica de Pehuen Co, un proyecto estratégico que permitirá fortalecer el sistema eléctrico de la localidad e incrementar su capacidad energética en aproximadamente un 20%.

El proyecto contempla la instalación de 1.650 paneles solares de 620 Wp, que conformarán un parque con una potencia pico superior a 1 MWp, según se indicó desde el área de Prensa comunal.

A su vez, se expuso, contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías con una capacidad total de 2.097 kWh, permitiendo almacenar parte de la energía generada para optimizar su aprovechamiento.

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Se señaló que la infraestructura incluirá además 9 inversores solares, una estación transformadora para vincular el parque con la red eléctrica, sistemas de medición y monitoreo de la generación de energía, junto con las obras civiles necesarias para el funcionamiento y protección de todo el equipamiento.

La construcción de este parque, se continuó, representa una obra de gran importancia para acompañar el crecimiento de Pehuen Co, fortaleciendo la infraestructura energética de una localidad cuya demanda aumenta considerablemente durante la temporada de verano.

Además de incorporar generación de energía a partir de una fuente renovable, se dijo que la puesta en funcionamiento del parque permitirá incrementar en aproximadamente un 20% la capacidad energética disponible en Pehuen Co, brindando mayor respaldo al sistema eléctrico y acompañando el desarrollo futuro del balneario.

De acuerdo con los plazos previstos, se espera que los trabajos se encuentren finalizados hacia fines de agosto, consolidando una de las obras energéticas más importantes desarrolladas en la Provincia de Buenos Aires, se puntualizó en el parte de prensa.