Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas

La campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) comenzó en Punta Alta y está dirigida a embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y se aplica en los vacunatorios públicos. El objetivo es proteger a los recién nacidos frente a enfermedades respiratorias graves, como la bronquiolitis y la neumonía.

La inmunización permite que la persona gestante transmita anticuerpos al bebé durante el embarazo. Esa protección se mantiene durante los primeros meses de vida, cuando el Virus Sincicial Respiratorio representa una de las principales causas de internación por infecciones respiratorias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La vacunación se realiza de lunes a viernes, de 7 a 11:30, en el vacunatorio del Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta. Señalaron que no es necesario presentar una orden médica y pidieron concurrir con la libreta sanitaria.

Las autoridades sanitarias rosaleñas recomendaron completar la vacunación dentro del período indicado para lograr la mayor protección posible. La dosis puede aplicarse junto con las demás vacunas recomendadas durante el embarazo y no requiere orden médica.

El Virus Sincicial Respiratorio circula con mayor intensidad durante el otoño y el invierno y cada año provoca un aumento de los casos de bronquiolitis y neumonía en bebés menores de un año.