El Concejo Deliberante rechazó reconocer a los proyectos rosaleños de la Feria de Ciencias

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales rechazó un proyecto de resolución para declarar de Interés Legislativo a los 25 proyectos educativos del distrito seleccionados para participar en la instancia regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026.

La iniciativa presentado por el bloque PJ–Movimiento Derecho al Futuro proponía reconocer el compromiso y el trabajo de estudiantes, docentes e instituciones educativas cuyos proyectos fueron elegidos para representar al distrito en la próxima etapa del certamen, que se desarrollará el 13 de agosto en Bahía Blanca.

El proyecto recibió el acompañamiento de los bloques Bien Común, UCR y Potencia, pero fue rechazado por los votos de La Libertad Avanza, PRO y Juntos, por lo que no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.

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Desde el oficialismo local indicaron que más allá del resultado de la votación, los 25 proyectos representarán a Coronel Rosales en la instancia regional de la feria.