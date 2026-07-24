El Municipio avanza con reparaciones por hundimientos y releva nuevos sectores afectados

El Municipio de Coronel Rosales informó que siguen reparando hundimientos detectados en la vía pública y en paralelo desarrollan un relevamiento técnico para identificar nuevos sectores que requieran intervención.

Uno de los trabajos se realiza en Pueyrredón al 1.000, afectada por una pérdida cloacal desde hace varios meses. Durante una inspección se comprobó que la tapa de acceso a la red había quedado enterrada a unos 50 centímetros de profundidad tras el reencarpetado de la calle realizado años atrás, lo que impedía el acceso para tareas de mantenimiento. Indicaron que para solucionar el inconveniente, se demolió el sector afectado, se prolongó el cuello de acceso hasta el nivel de la calzada y se efectuaron las reparaciones correspondientes.

Otra intervención tuvo lugar en Belgrano y Falucho, donde un hundimiento era provocado por una falla en la unión entre el conducto pluvial y la boca de tormenta. Según se informó, ambos elementos estaban vinculados mediante ladrillos comunes sin una adecuada fijación con hormigón, situación que generaba filtraciones de agua y el consecuente socavamiento del terreno. La reparación consistió en reconstruir esa unión mediante hormigonado y luego rellenar y compactar el suelo.

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En forma paralela, la Secretaría de Obras y Servicios rosaleña relevó otros sectores donde se registraron hundimientos o situaciones que requieren inspección técnica. Los puntos identificados son Puerto Deseado y Humberto, Belgrano y Córdoba, Alem y Córdoba, Brown y 11 de Septiembre, Rosales al 500, Dorrego y Jesús María, Estomba al 200, 11 de Septiembre y Roca, Roca e Italia, Villanueva y Paso, 12 de Octubre y Florida, y Estomba y Dufaurq.

Desde el Municipio aseguraron que estos sectores continuarán siendo evaluados y que las intervenciones se ejecutarán de acuerdo con la planificación de los trabajos y la disponibilidad de recursos, con el propósito de brindar soluciones de fondo a cada caso.

