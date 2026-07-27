Puerto Belgrano tiene nuevos cabos segundos enfermeros

Un grupo de aspirantes navales de tercer año de la Escuela de Suboficiales de la Armada en Puerto Belgrano fueron ascendidos a cabos segundos enfermeros, tras finalizar con éxito el Curso de Formación Básico del Escalafón Enfermeros. El acto de egreso se realizó en el salón de actos de la Escuela, con la presencia de autoridades, docentes y familiares de los nuevos enfermeros militares.

"Hoy no reciben solamente un grado, reciben la responsabilidad que empieza exactamente donde termina la teoría. Embarcan en una misión que no conoce puertos seguros ni mar calmo: la de velar por la salud de la tripulación, en la paz y en el conflicto, en la tierra y en el mar", les dijo el director de la Escuela, capitán de navío Eduardo Mateo, quien estuvo acompañado por el director general del Hospital Naval Puerto Belgrano, capitán de navío Enrique Olmedo, entre otras autoridades.

"Un buque no navega por la voluntad de un solo hombre, sino porque cada puesto de combate está cubierto por alguien preparado —agregó—. La técnica que aprendieron aquí no alcanza si no va acompañada de personas comprensivas, afables y capacitadas que estén junto a quien sufre. La capacidad sin humanidad es fría, y la humanidad sin capacidad es insuficiente; ustedes fueron formados para no tener que elegir entre las dos."

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Luego de la alocución, se entregaron premios a los mejores promedios del curso y por otros logros académicos, así como los correspondientes diplomas de egresados. El acto concluyó con la Marcha de la Armada.



