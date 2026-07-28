La ley de coparticipación y los recursos para Pehuen Co

Los concejales Carlos Gabbarini y Andrea Vogel presentaron un proyecto de resolución mediante el cual solicitan a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la modificación de la Ley Provincial Nº 10.559, incorporando al partido de Coronel Rosales entre los municipios cuyos coeficientes de coparticipación contemplan la incidencia de la población turística.

La iniciativa surge a partir de una realidad que desde hace décadas vive el distrito: el crecimiento sostenido de Pehuen Co como destino turístico que genera una importante demanda estacional sobre los servicios municipales, sin que esa carga sea considerada al momento de distribuir los recursos provinciales.

Actualmente, municipios como la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso cuentan con ese reconocimiento, mientras que Coronel Rosales continúa excluido del régimen especial, pese a enfrentar una situación similar, se dijo desde la bancada de Potencia, autora del proyecto.

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Al respecto, el concejal Carlos Gabbarini expresó: “No estamos pidiendo un privilegio, estamos reclamando igualdad de trato. Coronel Rosales tiene un destino turístico consolidado como Pehuen Co, que durante la temporada multiplica su población y obliga al Municipio a realizar un enorme esfuerzo económico para sostener servicios esenciales.”

Agregó que "mientras otros municipios costeros reciben recursos teniendo en cuenta esa realidad, nuestro distrito continúa siendo perjudicado por una legislación que quedó desactualizada. Es momento de corregir esa inequidad.”

El proyecto destaca que durante la temporada estival Pehuen Co recibe decenas de miles de visitantes, alcanzando niveles de ocupación cercanos al 100%, lo que incrementa significativamente los costos en materia de seguridad, salud, guardavidas, limpieza, mantenimiento urbano, tránsito, iluminación y preservación ambiental. Sin embargo, esa población flotante no forma parte del cálculo del coeficiente de coparticipación provincial.

Sostuvo que "cada peso adicional que ingrese por coparticipación significa más posibilidades de invertir en obras, infraestructura y mejores servicios para todos los vecinos de Coronel Rosales. Defender los intereses del distrito también implica gestionar para que la Provincia distribuya los recursos con criterios de verdadera equidad.”

A través de esta iniciativa, el bloque solicita además el acompañamiento de los legisladores provinciales de la Sexta Sección Electoral para impulsar la modificación de la ley y lograr que Coronel Rosales sea reconocido como el municipio turístico.