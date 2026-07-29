Milei propone una reforma con impacto en la logística de Vaca Muerta

Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto para reformar el régimen de cabotaje nacional, buscando reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del transporte de cargas en la Argentina.

Si bien la iniciativa abarcaría a distintos sectores productivos, uno de los principales beneficiados sería Vaca Muerta, especialmente por el traslado de arena utilizada en la fractura hidráulica.

Desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, sostienen que el actual sistema de transporte encarece el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. La intención del Gobierno es favorecer el uso de vías fluviales para transportar parte de esa carga y dejar el camión únicamente para el último tramo del recorrido.

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La alternativa permitiría disminuir el desgaste de las rutas y optimizar el abastecimiento de uno de los insumos fundamentales para la actividad en Vaca Muerta, además de reducir costos logísticos.

La iniciativa también está estrechamente vinculada con las obras estratégicas que avanzan en Río Negro, donde se consolida un nuevo corredor para las exportaciones energéticas.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) trasladará el petróleo desde la cuenca neuquina hasta la terminal de Punta Colorada, mientras que el proyecto Argentina LNG utilizará esa misma infraestructura para procesar y exportar gas natural licuado.

La idea del Gobierno también incluye modificaciones que impactarán en actividades como el agro, la minería, el comercio, las farmacias y el transporte.

Mejorar el sistema de cabotaje permitirá reducir costos logísticos para industrias que hoy dependen casi exclusivamente del transporte terrestre, según explicaron desde Casa Rosada.

Asimismo, para incentivar la actividad, el proyecto incorpora medidas destinadas a reducir los costos operativos. Entre ellas se destacan la eliminación del arancel para importar embarcaciones de hasta 20 años de antigüedad que se incorporen a la bandera argentina y la supresión del impuesto al combustible utilizado por los buques de cabotaje.

Durante su participación en la Exposición Rural de Palermo, Javier Milei aseguró que el objetivo es “abaratar drásticamente el costo del flete”, en una estrategia que complementa obras de infraestructura como el Gasoducto Perito Moreno, el VMOS, Argentina LNG y el distrito minero Vicuña. (Neuquén Post)