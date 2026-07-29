“El enamorado del gol”, el nuevo “mimo” para Mauro Sabatini en la Liga de Laprida

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Acá se metió a la gente en el bolsillo, su sola presencia le dio jerarquía a la Liga”

Con solo preguntar cómo le está yendo a Mauro Sabatini en el torneo Oficial del fútbol lapridense, los halagos de colegas de los distintos medios periodísticos surgen al instante: en tres fechas, el “Topo” marcó 4 goles para que Lilan, el equipo al que eligió ir por una promesa personal y un sentimiento especial, salte a la cima de las posiciones con 7 puntos.

El domingo, el histórico artillero de la Liga del Sur, que cambio de destino después de cinco temporadas consecutivas en Libertad, selló su primer hat-trick y se quedó con la pelota del partido (foto) tras el 5-1 de su elenco frente a Racing de General La Madrid.

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“Mauro Sabatini, el enamorado del gol”, es el apodo que circuló en una de las transmisiones radiales que cubren el campeonato que, justamente, se denomina “Copa 90 Aniversario del Club Lilán”.

“Dentro de dos semanas es la fiesta, justo cuando nosotros vamos a tener fecha libre”, señaló el querido “9” de la afición lilanense.

En la programación inicial, el azulgrana igualó 1-1 frente a Ingeniero Newbery (el “Topo” dio la asistencia del gol) y en la segunda superó 1-0 --con tanto del bahiense-- a Juventud.

“Tenemos potencial como para pelear, yo vine a ser campeón, a cumplir el sueño a mi abuelo Roberto, y tiene que ser en esta edición ya que Lilan cumple 90 años”, sentenció el ex Sporting.