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“El enamorado del gol”, el nuevo “mimo” para Mauro Sabatini en la Liga de Laprida

El “Topo” viene de marcar un hat-trick y es el máximo artillero del torneo oficial que tiene a Lilan, su equipo, como único líder.

Fotos: Facebook club Lilan

“Acá se metió a la gente en el bolsillo, su sola presencia le dio jerarquía a la Liga”

Con solo preguntar cómo le está yendo a Mauro Sabatini en el torneo Oficial del fútbol lapridense, los halagos de colegas de los distintos medios periodísticos surgen al instante: en tres fechas, el “Topo” marcó 4 goles para que Lilan, el equipo al que eligió ir por una promesa personal y un sentimiento especial, salte a la cima de las posiciones con 7 puntos.

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El domingo, el histórico artillero de la Liga del Sur, que cambio de destino después de cinco temporadas consecutivas en Libertad, selló su primer hat-trick y se quedó con la pelota del partido (foto) tras el 5-1 de su elenco frente a Racing de General La Madrid.

“Mauro Sabatini, el enamorado del gol”, es el apodo que circuló en una de las transmisiones radiales que cubren el campeonato que, justamente, se denomina “Copa 90 Aniversario del Club Lilán”.

“Dentro de dos semanas es la fiesta, justo cuando nosotros vamos a tener fecha libre”, señaló el querido “9” de la afición lilanense.

En la programación inicial, el azulgrana igualó 1-1 frente a Ingeniero Newbery (el “Topo” dio la asistencia del gol) y en la segunda superó 1-0 --con tanto del bahiense-- a Juventud.

“Tenemos potencial como para pelear, yo vine a ser campeón, a cumplir el sueño a mi abuelo Roberto, y tiene que ser en esta edición ya que Lilan cumple 90 años”, sentenció el ex Sporting.

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