Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan

El accidente del helicóptero Bell 412 que se precipitó este miércoles en la provincia de San Juan dejó un saldo de siete muertos, entre ellos altos mandos de la Policía provincial, Bomberos, Protección Civil y brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), además del piloto de la aeronave.

Las víctimas fatales fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia era el máximo responsable del área de Protección Civil de la provincia y coordinaba las acciones ante emergencias. Videla ocupaba el cargo de subjefe de la Policía sanjuanina y tenía una extensa trayectoria dentro de la fuerza. Por su parte, Castro y Carbajal estaban al frente de áreas clave de Bomberos y participaban de operativos de respuesta ante incendios.

El piloto Valenzuela integraba el equipo encargado de operar el Bell 412, mientras que Bosch y Aimetta formaban parte de la Agencia Federal de Emergencias y habían sido desplegados para colaborar en las tareas de combate de incendios forestales en la región.

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La aeronave había sido contratada por la AFE para participar en una jornada de capacitación y luego trasladarse a La Rioja para sumarse a un operativo de combate de incendios forestales. El accidente ocurrió en la zona del parque provincial Ischigualasto y la investigación buscará determinar qué provocó la caída del helicóptero. (con información de NA)