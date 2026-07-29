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Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la City Porteña.

Foto: Archivo La Nueva.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.522 para la venta y de $1.473 para la compra en Bahía Blanca, registrando una leve baja (-0,24%) en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.586 (sin cambios) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.570 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,5 (-0,33%); el MEP cotiza a $1.527,39 (-0,4%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.593,42 (-0,4%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 450 puntos básicos.

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