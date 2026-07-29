Lanzaron una campaña solidaria para reunir alimentos por el Día de las Infancias

La asociación civil Nutrirnos Más, que se encuentra en proceso de conformación como banco de alimentos, lanzó la campaña Una merienda para cada infancia con el objetivo de reunir alimentos que serán destinados a comedores de Bahía Blanca en el marco de los festejos por el Día de las Infancias.

La colecta se extenderá hasta el 14 de agosto y convoca a la comunidad a colaborar con donaciones de leche, azúcar, Zucoa y harina.

También es posible realizar un aporte económico de $2500, destinado a la compra de leche, mediante el alias nutrirnos.mas.mp, o sumarse como voluntario para colaborar en las entregas.

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Las donaciones se reciben en Brickman 498, en el predio del ex Mercado Victoria.

Actualmente, Nutrirnos Más trabaja con unas 50 instituciones, entre ellas comedores, merenderos y escuelitas de fútbol, aunque en Bahía Blanca existen más de 150 espacios de este tipo. Desde la entidad señalaron que, por cuestiones operativas, no les resulta posible asistir a todas.

La organización funciona como asociación civil desde 2017 y forma parte de la Red de Bancos de Alimentos. Gracias a esa adhesión mantiene convenios con distribuidoras, mayoristas y otras empresas que donan productos excedentes, próximos a su fecha de vencimiento o con fallas en el empaquetado, aptos para el consumo.

Los alimentos son clasificados en el depósito de la institución y posteriormente distribuidos entre las organizaciones beneficiarias. La entidad realiza entregas de alimentos secos y frescos de manera permanente.