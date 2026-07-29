Peligra el comienzo de las clases en Bahía y la provincia el próximo lunes

Promediando ya las vacaciones de invierno, la vuelta a clases del próximo lunes en Bahía Blanca y toda la provincia de Buenos Aires sufre un serio riesgo de no llevarse a cabo luego que ATE anunciara una medida de fuerza para el lunes 3, que se sumaría a las jornadas de protesta ya confirmadas para los dos primeros días de la semana que viene.

En las últimas horas, los trabajadores estatales anunciaron un paro nacional con movilización para este 3 de agosto en reclamo de un “aumento salarial y contra el vaciamiento del Estado”.

En territorio bonaerense, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que reúne a Suteba, FEB, Udocba, Sadop y Amet, ya había convocado a un paro para ese día, decisión a la que se sumó también el gremio CTERA, que critica una “permanente negativa” del Gobierno a convocar a una mesa paritaria nacional.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, sostuvieron en un comunicado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, desde ATE manifestaron que “los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora”.

“Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron más del 900% desde que asumió Milei”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. (con información de TN e Infocielo)