A los 34 años, Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil

Neymar confirmó su retiro de la selección brasileña luego del triunfo de Santos por 4-2 ante Universidad Central de Venezuela, en la Vila Belmiro, por la Copa Sudamericana, al considerar que su etapa con la camiseta verdeamarela terminó después de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

“Mi momento en la Selección ya pasó. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, pero ahora no quiero más”, expresó el delantero.

Su único título con el seleccionado mayor fue la Copa Confederaciones de 2013, competencia en la que fue elegido como el mejor jugador. También consiguió la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aunque aquel torneo corresponde al seleccionado olímpico.

El delantero nunca pudo conquistar la Copa del Mundo ni la Copa América. Su mejor actuación mundialista se produjo en 2014, cuando Brasil llegó hasta las semifinales, aunque una fractura de vértebra sufrida ante Colombia le impidió disputar la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania.

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Después de permanecer casi mil días alejado de la selección debido a distintas lesiones, Neymar regresó para disputar el Mundial 2026 bajo la conducción de Carlo Ancelotti. Su último encuentro con Brasil fue la eliminación ante Noruega, partido en el que convirtió de penal el último gol de su carrera internacional.

ero en la zona mixta del estadio del conjunto paulista.

El atacante ya había anticipado su despedida tras la derrota por 2-1 ante Noruega en la Copa del Mundo, pero sus nuevas declaraciones terminaron de cerrar la posibilidad de un regreso y confirmaron que no participará del proceso rumbo al Mundial 2030.

Neymar concluye su trayectoria internacional como máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos y 58 asistencias en 130 partidos, además de ser el segundo futbolista con mayor cantidad de presencias detrás de Cafú.

Su estreno con la selección mayor se produjo el 10 de agosto de 2010, cuando tenía 18 años y convirtió un gol en el triunfo por 2-0 ante Estados Unidos. Desde entonces participó en cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la reciente edición de 2026.

A los 34 años, el futbolista continuará su carrera en Santos, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026, mientras todavía no definió si permanecerá en el club durante la próxima temporada o buscará un nuevo destino.