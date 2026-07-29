Liga de Villarino: con el regreso de Fortín Club, se largó la primera fecha del Clausura
El elenco de Pedro Luro tuvo libre en la jornada inaugural y debutará este fin de semana. Agrario derrotó a Ascasubi, 12 de Octubre se quedó con el clásico medanense y también ganaron Fútbol y Tenis, Juventud Unida y Ferroviario.
Tras la confirmación del regreso de Fortín Club de Pedro Luro a la Liga de Villarino, el fin de semana se largó el torneo Clausura.
El club auriverde tuvo fecha libre y debutará este fin de semana. Desde 2006 estaba jugando la Liga Rionegrina.
Por la jornada inaugural, Juventud Agraria de Algarrobo venció en casa a Social Ascasubi --ganador del Apertura-- por 2 a 1,
Por su parte, 12 de Octubre se quedó con el clásico medanense, tras vencer en casa a Caza y Pesca 1 a 0.
A su vez, Juventud Unida de Algarrobo goleó como visitante a Cobolvi de Ascasubi 4 a 1.
Además, hubo triunfos de Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich --3 a 0 ante San Adolfo-- y Ferroviario de Argerich (4 a 1 ante Barrio Africa de Médanos).
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