Liga de Villarino: con el regreso de Fortín Club, se largó la primera fecha del Clausura

Agrario derrotó en casa a Ascasubi (ganador del Apertura) por 2 a 1. Fotos: prensa Juventud Agraria.

Tras la confirmación del regreso de Fortín Club de Pedro Luro a la Liga de Villarino, el fin de semana se largó el torneo Clausura.

El club auriverde tuvo fecha libre y debutará este fin de semana. Desde 2006 estaba jugando la Liga Rionegrina.

Por la jornada inaugural, Juventud Agraria de Algarrobo venció en casa a Social Ascasubi --ganador del Apertura-- por 2 a 1,

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Por su parte, 12 de Octubre se quedó con el clásico medanense, tras vencer en casa a Caza y Pesca 1 a 0.

A su vez, Juventud Unida de Algarrobo goleó como visitante a Cobolvi de Ascasubi 4 a 1.

Además, hubo triunfos de Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich --3 a 0 ante San Adolfo-- y Ferroviario de Argerich (4 a 1 ante Barrio Africa de Médanos).

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