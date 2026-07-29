¡Arranca el Nonagonal! Día, horarios y árbitros para el debut de Olimpo y Villa Mitre

Se conocieron esta tarde los detalles de la primera fecha del Nonagonal Campeonato, que otorgará cuatro boletos a los playoffs por el primer ascenso en el Torneo Federa A.

Con la presencia de los dos equipos de nuestra ciudad, la Zona B se jugará en dos días.

Olimpo recibirá a Juventud Antoniana de Salta, el domingo desde las 15.

El árbitro en el Roberto Carminatti será Leandro Sosa Abrile.

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Mientras que Villa Mitre visitará a Atenas de Río Cuarto, también el domingo pero a partir de las 15:45.

El juez en tierras cordobesas será Lucas Cavallero.

Además, ese mismo día, Cipolletti recibirá a Huracán Las Heras a las 15.30 con arbitraje del bahiense Lucas Nebbietti.

Por último, el lunes, Kimberley esperará por Argentina de Monte Maíz, desde las 15 y con Franco Morón como árbitro.

Alvarado tendrá fecha libre.

*Cómo sigue

Tras enfrentarse todos contra a todos a una rueda, los cuatro primeros de cada nonagonal avanzarán a los playoffs por el título y los cinco de arriba también conseguirán el boleto a la próxima Copa Argentina.

Esos 8 clasificados se medirán a partido y revancha (1° de la Zona A vs 4° de la Zona B y así sucesivamente), definiendo de local equipo mejor ubicado en la fase anterior y teniendo también ventaja deportiva en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol.