Rescataron a 170 turistas que quedaron varados por un temporal de nieve en Catamarca

Más de 170 turistas quedaron atrapados por un temporal de nieve en Catamarca y las autoridades llevan adelante un intenso operativo para bajarlos del Balcón del Pissis, una especie de oasis con lagunas y flamencos ubicados en la alta montaña.

El episodio ocurrió este martes por la tarde cuando los visitantes realizaban una excursión por el Balcón del Pissis y la nieve comenzó a caer con intensidad. En cuestión de minutos, los vehículos quedaron inmovilizados y tuvieron que pedir ayuda.

Ante la emergencia, los equipos de rescate se movilizaron rápidamente hasta la zona afectada. El acceso resultó complicado por la cantidad de nieve acumulada, lo que demoró las tareas y obligó a utilizar maquinaria especial para abrir paso entre los caminos bloqueados.

Los turistas permanecieron varias horas dentro de las camionetas, soportando bajas temperaturas y la incertidumbre sobre cuándo podrían ser rescatados. Finalmente, los rescatistas lograron llegar hasta el lugar y comenzaron a evacuar a los atrapados, priorizando a los más vulnerables.

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“Rescatamos a 170 personas desde ayer a las 7 de la tarde. Recién pudimos llegar a rescatar a estas últimas personas. Hay más de 10 camionetas atrapadas por la nieve”, señaló el jefe de Bomberos.

En ese sentido, detalló: “Es un temporal que hace 40 años no teníamos en esa zona, eso hizo que se acumule mucha nieve. Las camionetas quedaron del otro lado del camino. Al volver el viento blanco, tapó el camino”.

Cómo siguió la situación tras el rescate

Una vez fuera de la montaña, los turistas recibieron atención médica y abrigo para recuperarse del frío y el susto. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante alertas meteorológicas y recordaron la importancia de consultar el estado del clima antes de emprender excursiones en zonas de montaña.

El temporal dejó en evidencia los riesgos de las actividades al aire libre en condiciones adversas y la necesidad de contar con protocolos de emergencia para este tipo de situaciones. (con información de TN)