"La unión del grupo fue el secreto de este logro", dijo Carolina Paz, capitana del STMBB

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca volvió a escribir un capítulo destacado en el fútbol femenino de la Liga del Sur al conquistar el Torneo Apertura. Tras imponerse en la final extra frente a Villa Mitre (3-2), el equipo aseguró su lugar en la definición anual y ratificó el protagonismo que sostiene desde hace varias temporadas.

La capitana Carolina Paz, una de las referentes del plantel, valoró el logro y aseguró que el principal sostén del equipo fue la fortaleza del grupo.

"De todos los años que estoy en Municipales, creo que la unión es lo que principalmente nos llevó a este objetivo. Entrenamos todos los días, pero este año formamos un grupo muy unido y eso fue fundamental", dijo Paz durante una entrevista en El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 15 a 16.

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El camino hacia el título no estuvo exento de dificultades. Municipales ganó la fase regular de manera invicta, pero cayó en la final del playoff ante Villa Mitre. Sin embargo, el sistema de competencia le permitió disputar una final extra, en la que logró la revancha.

"Perdimos la final del playoff, pero no nos bajoneamos. Nos dio pie para ir a buscarla con todo el fin de semana siguiente. Sabíamos que teníamos con qué para ganarla", subrayó.

Paz, quien integra el club desde 2017 y hoy lleva la cinta de capitana, destacó que la experiencia fue clave para sostener al grupo en los momentos difíciles.

"Somos jugadoras amateur, tenemos trabajo, familia y muchas obligaciones. Entrenamos porque nos gusta jugar, por eso perder una final duele. Pero rápidamente hicimos borrón y cuenta nueva y nos enfocamos en corregir los errores", apuntó.

La futbolista también remarcó el trabajo del entrenador Pablo Landeiro y del preparador físico Sebastián Raigada, a quienes atribuyó buena parte del crecimiento del plantel.

"Nos exige como a cualquier equipo y no porque seamos mujeres baja la intensidad. Sabe el potencial que tiene cada una y trabaja para que demos siempre un poco más", sostuvo.

Además, destacó el apoyo que recibe el fútbol femenino por parte del Sindicato, especialmente en infraestructura y recursos.

"Hoy tenemos dos canchas, una con iluminación para entrenar de noche, pelotas, indumentaria y todo el material necesario para trabajar. El gremio siempre nos acompañó y eso marca una diferencia", señaló.

Para Paz, esa estructura también explica por qué Municipales y Villa Mitre mantienen desde hace años el liderazgo de la competencia local.

"Creo que pasa por el compromiso. Entrenamos de martes a viernes, con frío, lluvia o heladas. Villa Mitre trabaja de manera similar y eso eleva el nivel. Igual este año la Liga fue más competitiva, con equipos como Tiro Federal y Bella Vista que vienen creciendo mucho", analizó.

La capitana también valoró el desarrollo de las divisiones formativas y el crecimiento de las futbolistas jóvenes.

"Tenemos chicas de 15 años que ya están en Primera o en Reserva. Hay que acompañarlas y motivarlas porque tienen muchísimo futuro", expresó.

Oriunda de Río Colorado, Paz contó que varias jugadoras viajan desde distintas localidades de la región para integrar el plantel de Municipales.

"Siempre buscamos la manera de que puedan venir a entrenar y jugar. Eso también fortalece al equipo", resaltó.

Tras la obtención del Apertura, el descanso será breve. Este fin de semana Municipales iniciará su participación en el Torneo Federal y volverá a cruzarse con Villa Mitre.

"Siempre hay un poco de pica entre los dos equipos, eso es inevitable. Pero ahora el objetivo es seguir creciendo y aprovechar esta experiencia de competir fuera de la Liga", concluyó.

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