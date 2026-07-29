Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

¡Mirá quién volvió! A días de la final del Mundial, Messi llegó a Estados Unidos y ya se entrenó en Inter Miami

El rosarino va por un nuevo título.

 

Lionel Messi terminó sus vacaciones tras el Mundial 2026 y ya se entrenó junto al plantel de Inter Miami.

Luego de pasar unos días en su Rosario natal, donde llegó a pocas horas de la final ante España, el capitán de la Selección se sumó a su club y ya entrenó con sus compañeros.

Noticias Relacionadas

El "10" se prepara para ir en busca de su 49° título, ya que su equipo jugará ante Cruz Azul de México en la Campeones Cup.

El duelo se disputará el 16 de septiembre en el duelo que enfrenta a los ganadores de las ligas de Estados Unidos y de México y en esta ocasión la sede será el Nu Stadium de Miami.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
El pais.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE