¡Mirá quién volvió! A días de la final del Mundial, Messi llegó a Estados Unidos y ya se entrenó en Inter Miami
El rosarino va por un nuevo título.
Lionel Messi terminó sus vacaciones tras el Mundial 2026 y ya se entrenó junto al plantel de Inter Miami.
Luego de pasar unos días en su Rosario natal, donde llegó a pocas horas de la final ante España, el capitán de la Selección se sumó a su club y ya entrenó con sus compañeros.
El "10" se prepara para ir en busca de su 49° título, ya que su equipo jugará ante Cruz Azul de México en la Campeones Cup.
El duelo se disputará el 16 de septiembre en el duelo que enfrenta a los ganadores de las ligas de Estados Unidos y de México y en esta ocasión la sede será el Nu Stadium de Miami.