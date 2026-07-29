Cómo son los cortes de tránsito programados para los próximos días

Debido a distintos trabajos programados, que incluyen tareas con hidrogrúa y grúa, el municipio dio a conocer una serie de cortes totales de tránsito que se realizarán durante los próximos días

Las interrupciones comenzarán mañana con un corte total en Mitre al 700, entre las 7:30 a 11:30, por trabajos con hidrogrúa. Además, desde las 9 y durante una hora, permanecerá interrumpida la circulación en Pasteur, entre Cervantes y Rincón, debido a tareas con grúa.

Para el viernes está previsto un corte total en O’Higgins, entre Drago y Brown, de 21 a 24, por tareas programadas vinculadas a una entidad bancaria. En tanto, el sábado 1 de agosto, se realizarán cortes totales de 8:30 a 13.