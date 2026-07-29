Aumentan las cuotas de los colegios privados: cuánto habrá que pagar en agosto y septiembre

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal aumentarán en la provincia de Buenos Aires. Los establecimientos educativos tendrán un alza del 8% que se dividirá en dos tramos en agosto y septiembre. Así lo autorizó la gestión de Axel Kicillof.

Los incrementos abarcarán al nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior. Los valores fueron difundidos por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA). Desde enero, las cuotas de los colegios privados en PBA acumulan un alza del 24%.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el alza se da luego que se conociera un nuevo ajuste salarial para los docentes bonaerenses del 7%. Pese al incremento en las cuotas, aseguró que el sector tiene un atraso del 30%.

Según indicó, los administradores educativos registran un aumento de la morosidad en los pagos, mayores costos fijos que no logran cubrir con los aranceles y una disminución de la matrícula.

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En la Argentina, hay unas 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi un 60% recibe algún tipo de subvención estatal, que va desde el 20% hasta el 100%.

En la provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 4.800 colegios privados que reciben subvención del Estado para pagar parte de los sueldos docentes.

Los valores desde agosto

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas tendrán un incremento de 5,5% en agosto. Los aranceles de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal quedan de la siguiente manera:

Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de $37.150 y de $167.990, con el 40%.



Secundaria: varían entre $40.960 y $218.290, de acuerdo con la subvención.



Secundaria técnica, agraria y especializadas en arte: las cuotas irán de $47.200 a $249.820.



Nivel superior: los aranceles van desde $53.520 hasta $213.200.



Los valores de las cuotas de los colegios privados de PBA desde septiembre

En septiembre, los aranceles de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal subirán 2%. Los valores quedarán de la siguiente manera: