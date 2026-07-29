El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 30 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 30 de julio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca
En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad de leve en aumento a moderado del Noreste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fresca y algo ventosa y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.