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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 30 de julio en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 30 de julio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad de leve en aumento a moderado del Noreste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca y algo ventosa y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.

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