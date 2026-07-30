Un mal diagnóstico lo hizo pasar por el quirófano: "Me acostumbré al dolor y jugaba con el peroné fracturado"

Ramiro Formigo llegó a Libertado como uno de los grandes refuerzos del receso de verano, luego de jugar el Federal A con Villa Mitre y también el Torneo Regional con Estudiantes de San Luis, desde donde arribó al club de Villa Rosas.

Primero debió recuperarse de una lesión, para recién poder debutar en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

El problema es que un mal diagnóstico le hizo sufrir mucho más de la cuenta, tanto que lo hizo pasar por el quirófano hace exactamente una semana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Fue un error de estudios, por ahí falta de experiencia mía también, nunca había tenido una lesión grave. Se dio a conocer después, con la radiografía que me hice acá: tenía fracturado el peroné", abrió la charla Piru en El Diario Deportivo.

Luego, detalló cómo fue cronológicamente la dolencia.

"Supuestamente había tenido un esguince muy grave de tobillo. Me hicieron una ecografía", contó Ramiro en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play.

"El diagnóstico fue ese -siguió-, vuelvo a Bahía, voy a Libertad con es diagnóstico y, en teoría, en tres o cuatro semanas tenía que estar bien. Pero estaba con dolor. Hasta que se ve que me acostumbré al dolor y empecé a jugar fracturado del peroné", remarcó.

"No sé cómo aguanté, pienso que fue psicológico", admitió.

Aunque intentaba dejar atrás la molestia, el dolor -lógicamente- volvía a aparecer.

"Hasta que entraba en calor y con la adrenalina de los partidos me olvidaba, pero el lunes andaba rengo en mi casa", recordó.

"Lo hablaba con Dani, le tenía que ser sincero, le decía que yo entregaba lo máximo de mí pero no alcanzaba, no sabía qué pasaba. Velocidad al máximo no podía hacer, él me iba preguntando, consultando, donde me sentía más cómodo, para hacer trayectos no tan largos", explicó.

Hoy, mirando para atrás, le cuesta entender cómo hacía para ser parte del equipo.

"A veces me pongo a pensar cómo hice para jugar fracturado. Yo sólo sabía el dolor. Cuando me lesiono siento como vergüenza o culpa. La gente de Libertad había confiado en mí, yo le fui sincero que había llegado con un esguince de tobillo. Yo le ponía lo mejor de mí, entrenaba con dolor, quería estar y estuve, como pude pero estuve", dijo.

El 31 de mayo, por la fecha 10 del Apertura, fue el límite.

"Después del partido contra Bella Vista ya no podía caminar y le avisé al cuerpo técnico y decidimos de hacer una resonancia. Ahí salió que era una fractura y que ya había soldado el hueso, pero había soldado mal porque había seguido entrenando y jugado", se lamentó.

Ya con el nuevo diagnóstico, comenzó una nueva etapa, con el objetivo puesto en la recuperación.

"Me tuvieron que operar el peroné y al haber soldado mal me tuvieron que extraer hueso de la cadera para rellenar el peroné. Fue una doble cirugía pero estoy bien", remarcó

"Lo tomé con optimismo, por lo menos ya sabía lo que tenía. Ahora quedaba operarme y si Dios quiere volver sin dolores, porque estaba entrenando y jugando con dolor. Los lunes no podía caminar y era raro para ser un esguince", entendió.

Todavía sin poder apoyar, Piru ya cuenta los días para volver a estar adentro de la cancha.

"Me dijeron que en dos meses, dos meses y medio iba a estar para jugar. Creo que se va a pasar rápido", volvió a marcar con optimismo.

"Me siento como en deuda, no sé cómo decirlo, pero quiero estar bien para entregarme al 100% con Libertad, que se han comportado muy bien desde el primer día conmigo", avisó.

Pensando a futuro, Ramiro volvió a mostrar su optimismo.

"Yo me lo tomé re bien, re positivo. Si se dio es por algo, todo se da por algo, fue una desgracia con suerte. Quizás si me hubiesen diagnosticado que estaba fracturado, capaz no venía a Libertad. No creo que un club me hubiese querido fracturado, quizás se dio así y eso es lo que yo pienso", insistió.

Además Formigo hizo un repaso del torneo Apertura de Libertad y también vislumbró cómo puede darse el Clausura.

Mirá la nota completa: