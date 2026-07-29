Las sanciones que podría recibir la selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

La Selección argentina corre riesgo de recibir una fuerte sanción por parte de la FIFA, que confirmó que abrió un expediente disciplinario por la bandera de las Islas Malvinas que se desplegó durante el Mundial 2026.

La misma fue mostrada por algunos jugadores de la "Albiceleste" luego del histórico triunfo 2-1 contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y rezaba: "Las Malvinas son argentinas".

Este caso podría ser observado debido al artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual advierte sobre la posibilidad de imponer medidas contra aquellos que realicen "manifestaciones de índole distinta a la deportiva".

En este sentido, y en caso de que lo considere necesario, la FIFA puede realizar una advertencia o imponer sanciones como multas económicas o medidas disciplinarias.

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La sanción económica podría rondar los 15.000 dólares, aunque la misma podría variar si la FIFA considera que hay una mayor responsabilidad por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o de los jugadores.

Incluso el castigo podría ser mucho más grave, como la suspensión de jugadores o restricciones dentro de la competencia, aunque esta última posibilidad no suele darse de manera continua.

En los últimos años, la FIFA resolvió situaciones similares con diversas sanciones. En el Mundial 2018, los suizos Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka recibieron una multa por hacer el gesto del águila bicéfala albanesa en un partido contra Serbia.

Unos años después, en 2024, los españoles Álvaro Morata y Rodrigo Hernández recibieron un partido de suspensión por cantar «Gibraltar es español» mientras celebraban el título en la Eurocopa.

Agencia NA