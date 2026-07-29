Segunda fase del Federal A: ¿qué equipos clasifican a la Copa Argentina 2027?

“Los cinco equipos que se ubiquen de la posición 1 al 5 de cada uno de los Nonagonales de la segunda fase del torneo Federal A serán los clasificados, en forma directa, a los 32avos de final de la Copa Argentina 2027”.

El comunicado del Consejo Federal es clarito. Al igual que la temporada pasada, los cinco primeros clubes de las Zonas (A y B) que animarán la etapa campeonato son los que conseguirán (10 en total) el pasaje para la próxima edición de la Copa.

En el Nonagonal B están los dos representantes liguistas, Olimpo y Villa Mitre, que competirán, a una rueda, frente a Cipolletti, Kimberley, Huracán Las Heras, Argentino de Monte Maiz, Alvarado, Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana de Salta.

En la presente CA, que se encuentra en fase de octavos de final, el tricolor no la disputó y el aurinegro quedó eliminado en la primera llave al caer 1-2 frente a Huracán de Parque Patricios.