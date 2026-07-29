Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Federal A.

Segunda fase del Federal A: ¿qué equipos clasifican a la Copa Argentina 2027?

Serán los cinco primeros de cada uno de los Nonagonales (A y B) que se ponen en marcha este fin de semana. Olimpo y Villa Mitre están en carrera.

“Los cinco equipos que se ubiquen de la posición 1 al 5 de cada uno de los Nonagonales de la segunda fase del torneo Federal A serán los clasificados, en forma directa, a los 32avos de final de la Copa Argentina 2027”.

El comunicado del Consejo Federal es clarito. Al igual que la temporada pasada, los cinco primeros clubes de las Zonas (A y B) que animarán la etapa campeonato son los que conseguirán (10 en total) el pasaje para la próxima edición de la Copa.

Noticias Relacionadas

En el Nonagonal B están los dos representantes liguistas, Olimpo y Villa Mitre, que competirán, a una rueda, frente a Cipolletti, Kimberley, Huracán Las Heras, Argentino de Monte Maiz, Alvarado, Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana de Salta.

En la presente CA, que se encuentra en fase de octavos de final, el tricolor no la disputó y el aurinegro quedó eliminado en la primera llave al caer 1-2 frente a Huracán de Parque Patricios.  

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El pais.
La ciudad.
Deportes.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE