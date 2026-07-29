Coudet, contundente luego de una nueva derrota: “River no te da tiempo ni margen”

El director técnico de River, Eduardo Coudet, fue contundente luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura y aseguró que la dinámica del club "no da tiempo ni margen".

Durante la conferencia de prensa post partido, Coudet se mostró muy autocrítico y explicó que "la realidad es que la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos".

"Siempre dije que tengo claro el lugar en el que estoy y que River no te da tiempo ni margen. Así que hay poco tiempo y poco margen; hay que ganar y mucho", afirmó.

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Otro de los aspectos que tocó Coudet durante la conferencia de prensa fue la falta de peligro de River.

"Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo", dijo.

Esta declaración se hace por lo menos llamativa, ya que el jugador que más podía aportar en este aspecto era el colombiano Juan Fernando Quintero, a quien decidió descartar de cara al segundo semestre y terminó rescindiendo su contrato con el "Millonario".

Con respecto al mercado de pases, adelantó que "seguramente vamos a traer muchos jugadores más".

"Necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones en las que tenemos muchos juveniles", aseveró.

Por último, añadió: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos la pelota pero no logramos desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada".

El conjunto "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo (previamente había sido derrotado por Aldosivi en la Copa Argentina y por Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura) y Coudet es cada vez más cuestionado por el hincha.

La próxima presentación de River será el domingo, cuando visite a Rosario Central en un encuentro que podría marcar a fuego el futuro de Coudet como director técnico.