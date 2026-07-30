La música de Soda Stereo vuelve a sonar en Bahía

Hay canciones que no pasan de moda. Basta que suenen los primeros acordes de "De Música Ligera", "Persiana Americana", "Cuando Pase el Temblor" o "En la Ciudad de la Furia" para que varias generaciones empiecen a cantar al unísono.

Ese espíritu es el que llegará nuevamente a Bahía Blanca de la mano de Sobredosis de Soda, la banda homenaje a Soda Stereo que desde hace años recorre Latinoamérica y Europa recreando con enorme fidelidad el sonido, la estética y la energía de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

El show será el Domingo 6 de Septiembre, a las 21, en el Teatro Don Bosco, en el marco del Stereo Tour 2026.

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Mucho más que un tributo

Hablar de Sobredosis de Soda no es hablar de una banda que simplemente interpreta canciones conocidas.

Su propuesta combina una cuidada puesta en escena, instrumentos originales, vestuario inspirado en las distintas etapas de Soda Stereo y un trabajo musical que busca respetar cada detalle de las versiones originales, desde los primeros discos hasta la etapa más experimental del trío argentino.

Por eso, con el paso de los años, se transformó en uno de los homenajes a Soda Stereo más reconocidos del mundo, con presentaciones en numerosos países y una comunidad de seguidores que los acompaña en cada gira.

Para más información sobre el show y entradas ingresar a TicketBahía.com