La Joaqui habló tras la separación de Luck Ra: "Él sigue siendo el amor de mi vida"

Tras publicar un sentido comunicado que le puso punto final a los rumores, la cantante Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como "La Joaqui", habló a corazón abierto sobre su vínculo con Luck Ra y desmintió la existencia de terceros en discordia.

Acompañada por Flor Peña y Evitta Luna en Luzu TV, la artista habló por primera vez sobre su separación y confesó el profundo dolor que atraviesa por el duelo de su relación: “Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto. (...) El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, aclaró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, fue contundente al aclarar que no hubo terceros en discordia en su relación y que simplemente eligieron caminos distintos en su vida: "No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias. No hay terceros en discordia; nunca tuvimos celos; tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla".

Lejos de entrar en cualquier conflicto con su expareja, la cantante destacó la actitud de quien estuvo a su lado durante dos años y lo calificó de "el mejor novio" que ha tenido.

“Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido y la primera vez que experimenté un amor de verdad", confesó.

“Facundo sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decidiera seguir su camino sin mí”, expresó entre lágrimas.

Entre los rumores que circularon en los últimos días y la versión de que Luck Ra estaría viviendo un vínculo con la cantante Tuli Acosta, la Joaqui pidió explícitamente que paren con el odio en redes sociales: “A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual, castiguen a una mujer”.

Para darle cierre a su dolor, recordó una anécdota de pareja en la que reconoció estar profundamente enamorada: "En ese momento me di cuenta de que era irremediable que yo sintiera este amor tan profundo". N/A