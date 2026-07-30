La reacción de Mirtha Legrand a Secreto en la montaña, de Vicuña y Lamothe

Mirtha Legrand asistió a una función de Secreto en la montaña y sorprendió al público con una divertida reacción al referirse a las escenas de besos entre Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: "Estoy tratando de reponerme de todos esos besos que se acostumbran a dar", bromeó la conductora al finalizar la obra.

La histórica presentadora presenció la función en el Multiteatro, donde fue recibida con una ovación por parte de los espectadores. Al término del espectáculo, el elenco la invitó a compartir unas palabras con el público.

Antes de cederle el micrófono, Vicuña destacó la presencia de Legrand y recordó el vínculo profesional que los une: "Además de que todos ustedes saben que es una mujer increíble, inteligente, curiosa, hermosa y talentosa, es buena compañera". Luego agregó: "Compartimos la serie 'La Dueña' hace mucho tiempo".

Tras su comentario humorístico sobre los besos de la obra, Legrand felicitó a los protagonistas y al resto del elenco: "Están maravillosos, fue un placer haber venido".

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La conductora también aprovechó el encuentro para invitar al actor chileno a participar de su programa: "Te espero en mi programa el sábado".

Sobre la puesta dirigida por Javier Daulte, Legrand afirmó: "Fue una noche inolvidable de buen teatro. Felicitaciones y gracias al público por tanto amor que me dan. Es un espectáculo altamente recomendable".

La obra, protagonizada por Vicuña y Lamothe junto con Laura Paredes y Roberto Castro, adapta la reconocida historia de dos vaqueros que desarrollan una relación amorosa en el Estados Unidos de la década de 1960, atravesada por los prejuicios sociales de la época. (NA)