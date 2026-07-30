Alemania analiza postularse para organizar el Mundial 2038

Alemania confirmó que trabaja para volver a organizar una Copa del Mundo y analiza presentar su candidatura para el Mundial de 2038 o, si las normas de la FIFA sobre la rotación continental lo impiden, apuntar a la edición de 2042.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) sostiene que el país cuenta con la infraestructura necesaria para albergar nuevamente el torneo, con estadios de primer nivel, una amplia red de transporte, hoteles y centros de entrenamiento distribuidos en todo el territorio.

El miembro de la junta directiva de la DFB, Axel Hellmann, confirmó que existe una iniciativa encabezada por el presidente Bernd Neuendorf para impulsar la candidatura.

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"Nos encantaría presentar una candidatura para 2042, y quizá incluso para 2038. Dependerá de los reglamentos de la FIFA", afirmó. También señaló que Alemania tiene "grandes opciones" para 2042, aunque considera que una flexibilización de las reglas permitiría competir por 2038.

El país ya fue sede de los Mundiales de 1974 y 2006, además de organizar las Eurocopas de 1988 y 2024 y la Final Four de la UEFA Nations League de 2025.

En paralelo, Francia mantiene conversaciones con Alemania para estudiar una candidatura conjunta, una fórmula que gana terreno tras los Mundiales de 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, y de 2030, que se disputará entre España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Con el sistema vigente, Europa tendría restricciones para albergar el Mundial de 2038 tras la edición de 2030 y la designación de Arabia Saudita para 2034, por lo que Norteamérica u Oceanía aparecen como los candidatos naturales.

La definición dependerá de la política de rotación que adopte la FIFA. Con el sistema vigente, Europa tendría restricciones para albergar el Mundial de 2038 tras la edición de 2030 y la designación de Arabia Saudita para 2034, por lo que Norteamérica u Oceanía aparecen como los candidatos naturales.

Estados Unidos ya manifestó su interés en volver a organizar el certamen, respaldado por su infraestructura y la experiencia de los Mundiales de 1994 y 2026, además de las Copas América de 2016 y 2024 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La FIFA todavía no abrió oficialmente el proceso de postulación para 2038 ni 2042 y tampoco confirmó si mantendrá el actual sistema de rotación continental.

Esa decisión será determinante para las aspiraciones de Alemania, que incluso no descarta compartir candidatura con Francia si las condiciones reglamentarias lo permiten.

Además, Colombia también expresó públicamente su interés en recibir el torneo, mientras el organismo analiza posibles cambios, incluida una expansión del Mundial a 64 selecciones.