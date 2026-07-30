“Había aparecido”: la llamativa frase de un oficial durante la búsqueda de Loan

Un policía declaró este miércoles en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde hace más de dos años en Corrientes, y reveló que un comisario afirmó haber encontrado al menor.

Fuentes del caso informaron que el sargento Lisandro Saucedo, exjefe de la Unidad Regional II, compareció en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde recordó que el comisario Roque Nicolás Báez bajó de un patrullero y le comunicó al personal que "Loan había aparecido".

No obstante, la búsqueda del pequeño continuó, y Saucedo rememoró que Walter Maciel, uno de los siete acusados, le pidió contactar a Antonio Bernardino Benítez —marido de Laudelina Peña— para entrevistarlo.

Además, el excomisario de 9 de Julio le ordenó que permaneciera durante toda la jornada en el puesto de ingreso al campo, y agregó que los vehículos pertenecientes a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez se encontraban "sin faja de seguridad" en la dependencia policial, mientras que los celulares secuestrados fueron entregados al oficial Virgilio Leonardo Medina.

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En este marco, mencionó que en el allanamiento a la seccional se incautaron los libros de guardia, por lo que su declaración sembró dudas sobre el accionar policial en las primeras horas de los rastrillajes para dar con el paradero del menor.

Báez, por su parte, señaló que Maciel "impartía las órdenes" en el operativo de búsqueda y subrayó que el acusado no supo explicar quién había informado que el damnificado apareció.

Declaró que fue Maciel quien le comunicó sobre el hallazgo del botín y de una huella, motivo por el cual ordenó preservar la escena y convocar a los peritos.

La directora del Hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo, consignó: "Loan es un niño sano. Estaba acorde a sexo, edad. Se estaba desarrollando muy bien a nivel psicofísico".

"Yo me enteré a la tarde (...) cuando me llaman y me dicen como novedad: parece ser que se perdió un chico que estaba en el campo", recordó respecto a la desaparición.

La médica sostuvo que participó de la búsqueda cuando acudió con una "ambulancia" a la zona de los rastrillajes y ofreció detalles sobre la atención a Caillava en el nosocomio por los síntomas que presentó instantes posteriores al extravío, mientras que reconoció que la detenida no era una paciente frecuente en el centro de salud.

Los acusados

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez, son los siete acusados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (NA)